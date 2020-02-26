Когда не только хороший процент: Назван лучший депозит по версии FinAwards 2020

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «самый лучший депозит».

Как выбирали? В данной номинации принимали участие банковские вклады для клиентов физических лиц в гривне, сроком на 12-13 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения вклада.

При расчете во внимание принимались следующие параметры: процентная ставка по депозиту, минимальная сумма депозита, периодичность выплаты процентов по вкладу, происхождение капитала (наивысшие баллы получили депозитные продукты от банков с иностранным западным капиталом). Каждый из вышеуказанных параметров имеет свой собственный вес в общей оценке (наивысший балл присваивается размеру процентной ставки по депозиту).

Кто же лучшие из лучших? На третьем месте депозит Срочный от Универсал Банка. Условия депозита: минимальная сумма вклада 20 тыс. грн. Максимальная сумма вклада – 1 млн грн. Срок вклада 6 месяцев – ставка 14,75%; срок вклада 12 месяцев со ставкой – 15%.

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Второе место досталось Банку Глобус и депозиту Классический. По вкладу выплата процентов ежемесячная. Срок вклада от 6 до 30 месяцев. Минимальная сумма вклада: 30 000 грн. Максимальная сумма вклада не ограничена. Ставка за размещение на 365 дней – 14,00%.

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А пальма первенства на этот раз у депозита Стандартный от monobank.

Главные достоинства депозита-победителя:

минимальная сумма вклада – 1000 гривен;

за срок 6 месяцев вкладчик может рассчитывать на ставку в 13,5%;

за срок 12 месяцев вкладчик может рассчитывать на ставку в 14,2%;

вклад можно оформить через мобильное приложение;

выгодные условия досрочного расторжения.

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Как рассказал Finance.ua риск-менеджер monobank Евгений Михалев, сейчас все депозитные ставки по сути регулируются государством. В будущем много будет зависеть от решений НБУ по учетной ставке. Но, в банке уверены, что снижение ставок в банках Украины не отпугнет клиентов.

Также на FinAwards по депозитному направлению отметили и успехи Банка “Сич”. Финучреждению досталась специальная награда – «Прорыв года». Все из-за того, что банк только в 2019 году осуществил возможность заказа депозитов онлайн и уже успел войти в ТОП-3 по онлайн-заказам на порталах Finance.ua и Minfin.com.ua.

Кстати, в лидерах по количеству онлайн-заявок на депозит Альянс Банк. Именно ему и досталась награда «Выбор клиентов» от сайта Minfin.