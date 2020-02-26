Народный банк: кого выбрали украинцы - FinAwards 2020

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

32 банка нашей страны боролись за первые места в 15 номинациях. Одну из главных наград вечера – звание «Народного банка» получил monobank. В тройку лидеров на эту премию также вошли Альфа-Банк и Таскомбанк.

Как выбирали? На звание «Народного банка» отбирали банки, которые заботятся о своей репутации, предоставляют лучшие клиентские сервисы, имеют квалифицированный, вежливый персонал для работы с клиентами. Банки, для которых клиенты – главная ценность.

Параметры банков с наивысшим качеством обслуживания клиентов розничного бизнеса высчитывались через отзывы посетителей сайта “Минфин”. Модераторы сайта проверяют комментарии пользователей и по их итогам обновляют Рейтинг народных банков.

Отметим, что Monobank является лидером рейтинга и уже второй год подряд побеждает в номинации на звание «Народного банка».