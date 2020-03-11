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monobank подключил дополнительную категорию кешбэк «Карантин»

monobank подключил дополнительную категорию кешбэк «Карантин»

monobank подключили всем клиентам дополнительную категорию кешбэк «Карантин».

Об этом написал сооснователь monobank Олег Гороховский в телеграм-канале.

Совершая покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play до конца марта 2020, вы получаете 20% кешбэка от monobank.

Справка Finance.ua:

  • На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2020 награду «Народный банк» получил именно monobank.
  • Лучшей среди лучших VIP-кредитных карт признана не так давно представленная миру железная карта от IRON Bank.

Лучшие кредитки банков Украины

По материалам Finance.UA
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