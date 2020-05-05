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monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)

monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)

monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие или небольшие суммы на любые придуманные цели.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Как работает сервис:

  • можно откладывать небольшие или большие суммы на любые придуманные вами цели;
  • цели можно указывать и даже добавлять их образ. Для этих целей можно добавлять образ — аватар на банку;
  • можно пригласить друзей, которые также получат возможность пополнить вашу «Банку» и настроить на нее накопления по определенным правилам. Они смогут видеть содержимое вашей «Банки» у себя в выписке;
  • можно сформировать ссылку, по которой вашу «Банку» смогут пополнить знакомые. Таким образом сервис становится удобным инструментом совместный накоплений.

В «Банке» действуют разные системы накопления:

  • округление остатков и трат;
  • процент от трат;
  • регулярные платежи.

Справка Finance.ua:

  • monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентов на общую сумму 1,5 млрд грн.
  • 9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне. Банк получил почти 20 тыс. заявок в первый день.

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По материалам Finance.UA
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