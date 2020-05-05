monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)

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monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие или небольшие суммы на любые придуманные цели.
Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
Как работает сервис:
В «Банке» действуют разные системы накопления:
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