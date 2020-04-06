Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам на общую сумму 1,5 млрд грн.
Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
“Крутим руль в сторону заноса и увеличиваем кредитные лимиты, когда все их снижают. Сегодня “проливаем” около 1,5 млрд грн кредитных лимитов примерно 75 тыс. клиентов. С прогнозом утилизации ~600 млн грн”, – написал он.
Он отметил, что по состоянию на 6 апреля количество клиентов банка достигло 2,1 млн, из которых 14 тыс. – это дети.
Кэшбэк “Карантин” за время акции получили 230 тыс. клиентов на сумму более 13,2 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго7 ч. назад - 2400 15
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 11047 9
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1659 7
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 9247 7
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 1442 6
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине3 ч. назад - 4778 1
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго7 ч. назад - 2400 15
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефтиВчера, 18:55 - 2141 1
Межбанк: торги четверга можно назвать курсовым театром одного актераВчера, 18:25 - 2038
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1659 7
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5550 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2909
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6043 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19738 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1394