monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам на общую сумму 1,5 млрд грн.

Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

“Крутим руль в сторону заноса и увеличиваем кредитные лимиты, когда все их снижают. Сегодня “проливаем” около 1,5 млрд грн кредитных лимитов примерно 75 тыс. клиентов. С прогнозом утилизации ~600 млн грн”, – написал он.

Он отметил, что по состоянию на 6 апреля количество клиентов банка достигло 2,1 млн, из которых 14 тыс. – это дети.

Кэшбэк “Карантин” за время акции получили 230 тыс. клиентов на сумму более 13,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП , которое планируют запустить в июне. Банк получил почти 20 тыс. заявок в первый день.

4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.