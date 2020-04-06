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monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам

monobank увеличил кредитные лимиты 75 тыс. клиентам на общую сумму 1,5 млрд грн.

Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

“Крутим руль в сторону заноса и увеличиваем кредитные лимиты, когда все их снижают. Сегодня “проливаем” около 1,5 млрд грн кредитных лимитов примерно 75 тыс. клиентов. С прогнозом утилизации ~600 млн грн”, – написал он.

Он отметил, что по состоянию на 6 апреля количество клиентов банка достигло 2,1 млн, из которых 14 тыс. – это дети.

Кэшбэк “Карантин” за время акции получили 230 тыс. клиентов на сумму более 13,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • 9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне. Банк получил почти 20 тыс. заявок в первый день.
  • 4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.

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По материалам Finance.UA
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