В Офисе президента представили законопроект об «инвестиционных нянях»

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций.

На заседании Национального совета реформ Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую президент назвал «инвестиционными нянями».

О чем говорится в проекте закона:

о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 миллионов евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена;

инвесторы получат прямой договор с правительством.

«Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них есть не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности», – отметила заместитель руководителя Офиса Президента.

Инвесторы также получат:

инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его завершения;

до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов (например, это могут быть фискальные стимулы);

инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов.

По словам Ковалив, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Справка Finance.ua:

Ранее Зеленский заявлял, что “Инвестиционная няня” – это специальный VIP -менеджер, который будет привлечен к любому инвестору, инвестирующему в Украину 30 млн долларов плюс.

Законопроект направлен на расширение круга инвесторов, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений. Кроме того, документ предусматривает возможность международных арбитражей в интересах иностранных инвесторов.

Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква стал инвестиционной няней для канадской горнорудной компании Black Iron.

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