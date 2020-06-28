0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

В Кабмине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

В Кабмине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

Чиновники на заседании рассмотрели проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Читайте также: Киев ужесточает карантин

“Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно – ответственность юридических лиц – владельцев соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать таких граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок. Устанавливаем ответственность за это”, – заявил министр юстиции Денис Малюська.

Размеры штрафов для юридических лиц – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн).

“Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина”, – уточнил Малюська.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.