В Кабмине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

Чиновники на заседании рассмотрели проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

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“Законопроект устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно – ответственность юридических лиц – владельцев соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать таких граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок. Устанавливаем ответственность за это”, – заявил министр юстиции Денис Малюська.

Размеры штрафов для юридических лиц – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн).

“Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина”, – уточнил Малюська.