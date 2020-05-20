День финансов, 29 мая: программа стимулирования экономики от Кабмина, объединение налогов, РРО в смартфоне

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Пятница, 29 мая, щедра на прогнозы.
Программа стимулирования экономики от Кабмина. Правительство утвердило программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. В Программе учтены инициативы по таким направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре.
🧿 Как отмечается в программе, падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%.
🧿 Также в Кабмине ожидают роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.
🧿 А по прогнозам Нацбанка, уровень безработицы достигнет пика во 2 квартале и во второй половине года должен пойти на спад. Как сообщил глава НБУ Яков Смолий, часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина. А те кто вернулся, после смягчения карантина снова начали уезжать за границу.
Как реагирует АМКУ на вызовы карантина и экономического кризиса? Об этом в деталях можно будет узнать на Ukrainian Antitrust Forum, который пройдет 8 июля 2020 года. Представители национального конкурентного ведомства, ведущих юридических компаний, крупных украинских предприятий и судейского корпуса обсудят актуальные вопросы экономической конкуренции и «сверят часы» относительно дальнейших шагов. Программа и регистрация доступны по ссылке.
РРО в смартфоне. Минфин совместно с ГНС завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО. В течение месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функционалом программы в электронном кабинете налогоплательщика и протестировать его.
🧿 В Минфине прогнозируют, что уже 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования на бесплатной основе. РРО позволит потребителям быстро проверить наличие выданного чека в базе данных ГНС. А в случае его отсутствия покупатель будет иметь право на возмещение части затрат на приобретение товара.
ЕСВ + НДФЛ + военный сбор = один налог. В Раде эти три налога планируют соединить в один. Минфин пока не внес предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы, но, как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, над этим работают. Кроме того, в правительстве планируют реформировать экологический и местные налоги.
🧿 По прогнозам НБУ, процентный своп с банками стоит ждать уже в июне. Регулятор отмечает, что введение процентного свопа будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике.
Минюст предлагает, чтобы банки могли автоматически блокировать счета клиентов. В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как данные введут в единый реестр должников. При этом уклониться от исполнения решения суда будет сложнее. Как информирует Obozrevatel, соответствующий законопроект разработал Минюст, а 27 мая принял Кабмин. Теперь документ отправят на рассмотрение в Верховную Раду.
Любопытно, что, по данные всеукраинского социологического исследования «Active Group», почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги. Небольшие долги – у 24%; не имеют долгов – 59,7%. При этом 8,3% сами давали в долг; 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.
🧿 Если вы один из тех, у кого долгов много, – прогнозируем, что вам может помочь рефинансирование кредитов. О том, что такое рефинансирование, как это работает и в каких случаях может пригодиться – по ссылке ниже.
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