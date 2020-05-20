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В Украине появятся кассовые аппараты в смартфоне

В Украине появятся кассовые аппараты в смартфоне

Минфин совместно с ГНС завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчетных операций), который уже в ближайшее время начнет работу в тестовом режиме.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

В течение месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функционалом программы в электронном кабинете налогоплательщика и протестировать его.

С 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе.

Обязательным использование программного РРО для определенных видов деятельности 2-4 групп физических лиц-предпринимателей станет с 1 января 2021 года.

Что это даст. Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики, что позволит потребителям за считаные минуты проверить наличие выданного чека в базе данных ГНС. В случае его отсутствия и выдачи чека с нарушением законодательства покупатель будет иметь право на возмещение части затрат на приобретение товара.

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“Мы выходим на новый уровень администрирования. Это решение очень ожидается бизнесом, ведь значительно упрощает жизнь предпринимателям. Это фискальное приложение можно будет легко установить на любой смартфон, планшет или ноутбук. Уже в ближайшее время его можно будет протестировать”, – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Справка Finance.ua:

  • Введение программного РРО предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» № 128-IX от 20 сентября 2019 года.
  • Запуск продукта должен был начаться еще 19 апреля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями этот срок был перенесен. Это дало возможность доработать интерфейс программного обеспечения, в том числе работы в режиме офф-лайн.

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По материалам Finance.UA
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