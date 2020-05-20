Кабмин ожидает роста безработицы до 9,5%

Кабмин ожидает роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.

Среди зарегистрированных безработных 57% составляют женщины и 43% – мужчины.

Сферы. Более половины из них работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Возраст. Более 42% безработных старше 45 лет.

Где запланировано создание рабочих мест. Создание рабочих мест запланировано в сельском и лесном хозяйствах, на строительстве дорог и инфраструктуры, в сфере благоустройства, общественных, социальных работ и оцифровки документов. Также планируется заполнение вакансий в ГСЧС и в сфере почтовых услуг.

Справка Finance.ua:

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого, 2019 года.

По данным Кабинета Министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

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