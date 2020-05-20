Кабмин ожидает роста безработицы до 9,5%

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Кабмин ожидает роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.
Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.
Среди зарегистрированных безработных 57% составляют женщины и 43% – мужчины.
Сферы. Более половины из них работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Возраст. Более 42% безработных старше 45 лет.
Где запланировано создание рабочих мест. Создание рабочих мест запланировано в сельском и лесном хозяйствах, на строительстве дорог и инфраструктуры, в сфере благоустройства, общественных, социальных работ и оцифровки документов. Также планируется заполнение вакансий в ГСЧС и в сфере почтовых услуг.
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