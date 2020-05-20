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Программа восстановления экономики: что будет делать Кабмин для выхода из кризиса

Программа восстановления экономики: что будет делать Кабмин для выхода из кризиса

Кабмин обнародовал комплексную программу по восстановлению экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Соответствующая презентация опубликована на Правительственном портале.

Основные положения программы разделены на следующие части:

  • краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);
  • мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);
  • поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

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Напомним, 27 мая Кабмин утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 и презентовал ее после двух дней доработки.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: продвижение экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

«Важной частью Программы будет системная солидная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине», – прокомментировал программу министр экономики Игорь Петрашко.

Программа предусматривает около 230 мероприятий, многие из которых уже введены.

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По материалам Finance.UA
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