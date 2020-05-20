Программа восстановления экономики: что будет делать Кабмин для выхода из кризиса

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Кабмин обнародовал комплексную программу по восстановлению экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.
Соответствующая презентация опубликована на Правительственном портале.
Основные положения программы разделены на следующие части:
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Напомним, 27 мая Кабмин утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 и презентовал ее после двух дней доработки.
Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: продвижение экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
«Важной частью Программы будет системная солидная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине», – прокомментировал программу министр экономики Игорь Петрашко.
Программа предусматривает около 230 мероприятий, многие из которых уже введены.
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