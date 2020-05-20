В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство финансов Украины пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях.
Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа. Министерство финансов должно провести анализ моделей на больших массивах цифр за предыдущие налоговые периоды, предложить компенсаторы, а мы должны были в большой рабочей группе рассмотреть их и уже принять решение о путях реформирования”, – отметил Гентманцев.
Читайте также: Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы
Второе направление изменений, по его словам, – это экологический налог. Его предлагали реформировать, а вместо налогов на местные выбросы внести изменения на выбросы СО2. Третье направление – местные налоги, подходы к которым хотели “несколько изменить”. Предполагалось несколько изменить подходы к налогообложению местными налогами.
“Все это в комплексе Министерство финансов предлагало сделать как единый проект, внеся одновременно изменения и в правовом регулировании других налогов. Комитет Верховной Рады не обладает такими ресурсами (статистическим данным), чтобы ответственно предложить масштабные и серьезные изменения, обосновав их цифрами. Поэтому здесь возможна только слаженная работа с правительством”, – рассказал Гетманцев.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 23551 28
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 19511 11
Впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭСВчера, 12:35 - 873 10
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 3644 6
В Украине изменили правила регистрации места жительстваВчера, 09:00 - 5236 5
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейВчера, 13:00 - 23551 28
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 19511 11
НБУ показал примеры навязывания услуг в банкахВчера, 12:04 - 3644 6
С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДДВчера, 19:00 - 1910
Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)Вчера, 15:05 - 1689
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 460
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 527 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 803 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1429
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1444