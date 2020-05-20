В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления

Министерство финансов Украины пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа. Министерство финансов должно провести анализ моделей на больших массивах цифр за предыдущие налоговые периоды, предложить компенсаторы, а мы должны были в большой рабочей группе рассмотреть их и уже принять решение о путях реформирования”, – отметил Гентманцев.

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Второе направление изменений, по его словам, – это экологический налог. Его предлагали реформировать, а вместо налогов на местные выбросы внести изменения на выбросы СО2. Третье направление – местные налоги, подходы к которым хотели “несколько изменить”. Предполагалось несколько изменить подходы к налогообложению местными налогами.

“Все это в комплексе Министерство финансов предлагало сделать как единый проект, внеся одновременно изменения и в правовом регулировании других налогов. Комитет Верховной Рады не обладает такими ресурсами (статистическим данным), чтобы ответственно предложить масштабные и серьезные изменения, обосновав их цифрами. Поэтому здесь возможна только слаженная работа с правительством”, – рассказал Гетманцев.

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