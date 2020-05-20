Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников

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В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как данные введут в единый реестр должников. При этом уклониться от исполнения решения суда будет сложнее.
Как информирует Obozrevatel, соответствующий законопроект разработал Минюст, а 27 мая принял Кабмин. Теперь документ отправят на рассмотрение в Верховную Раду.
Основные нововведения документа:
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Определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания суммы с одного из счетов, с других арест будет снят. Арест может происходить в день открытия исполнительного производства.
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