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Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников

Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников

В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как данные введут в единый реестр должников. При этом уклониться от исполнения решения суда будет сложнее.

Как информирует Obozrevatel, соответствующий законопроект разработал Минюст, а 27 мая принял Кабмин. Теперь документ отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

Основные нововведения документа:

  • по постановлению исполнителя судебного решения должнику запретят выезжать за границу;

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  • из-за угрозы частному или государственному исполнителю введут уголовную ответственность;
  • если должностное лицо ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда, его оштрафуют;
  • средства должника в банках будут арестовывать автоматически во время исполнения судебного решения;
  • должника могут оштрафовать, если он не выполняет решение суда;
  • исполнитель сможет забирать имущество должника.

Определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания суммы с одного из счетов, с других арест будет снят. Арест может происходить в день открытия исполнительного производства.

Справка Finance.ua:

  • Почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией «Active Group» в мае 2020 года. Небольшие долги – у 24%; не имеют долгов – 59,7%; 8,3% сами давали в долг; 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.
  • Во время карантина должники могут оплатить задолженность через банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода, который указывается в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

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По материалам Finance.UA
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