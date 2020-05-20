Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников

В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как данные введут в единый реестр должников. При этом уклониться от исполнения решения суда будет сложнее.

Как информирует Obozrevatel, соответствующий законопроект разработал Минюст, а 27 мая принял Кабмин. Теперь документ отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

Основные нововведения документа:

по постановлению исполнителя судебного решения должнику запретят выезжать за границу;

Читайте также: Как погасить долги во время карантина: объяснение Минюста

из-за угрозы частному или государственному исполнителю введут уголовную ответственность;

если должностное лицо ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда, его оштрафуют;

средства должника в банках будут арестовывать автоматически во время исполнения судебного решения;

должника могут оштрафовать, если он не выполняет решение суда;

исполнитель сможет забирать имущество должника.

Определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания суммы с одного из счетов, с других арест будет снят. Арест может происходить в день открытия исполнительного производства.

Справка Finance.ua:

Почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией «Active Group» в мае 2020 года. Небольшие долги – у 24%; не имеют долгов – 59,7%; 8,3% сами давали в долг; 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.

Во время карантина должники могут оплатить задолженность через банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода, который указывается в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.