В Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда – пойдет на спад

Во второй половине года уровень безработицы должен пойти на спад.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий в рамках ежегодной исследовательской конференции “Рынок труда и монетарная политика”.

“Мы ожидаем, что в нашей стране уровень безработицы, обусловленный коронакризисом, достигнет пика во 2 квартале. Это 11,5% по сравнению с 8,2% в прошлом году, – сказал Смолий. – Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во 2 половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущие”.

Смолий отметил, что увольнение украинцев в результате замораживания деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

“Часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина. Поскольку их, в частности, пугала перспектива поиска работы в Украине. Они скорее остались без источника дохода за рубежом, понимая, что после карантина смогут там найти работу, чем были готовы искать ее здесь”, – рассказал глава НБУ.

Он добавил, что те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с другими украинцами, которые потеряли работу в карантин. При этом, речь идет о небольших по сравнению с заработками зарплатах. Поэтому после смягчения карантина украинцы снова уезжают границу.

Справка Finance.ua:

Украинский бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисной оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти.

В Украину вернулись от 500 000 до 2 миллионов граждан, которые до пандемии работали за границей.

С 28 апреля 2020 года действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.

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