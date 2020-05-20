В Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда – пойдет на спад

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Во второй половине года уровень безработицы должен пойти на спад.
Об этом рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий в рамках ежегодной исследовательской конференции “Рынок труда и монетарная политика”.
“Мы ожидаем, что в нашей стране уровень безработицы, обусловленный коронакризисом, достигнет пика во 2 квартале. Это 11,5% по сравнению с 8,2% в прошлом году, – сказал Смолий. – Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во 2 половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущие”.
Смолий отметил, что увольнение украинцев в результате замораживания деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.
“Часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина. Поскольку их, в частности, пугала перспектива поиска работы в Украине. Они скорее остались без источника дохода за рубежом, понимая, что после карантина смогут там найти работу, чем были готовы искать ее здесь”, – рассказал глава НБУ.
Он добавил, что те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с другими украинцами, которые потеряли работу в карантин. При этом, речь идет о небольших по сравнению с заработками зарплатах. Поэтому после смягчения карантина украинцы снова уезжают границу.
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