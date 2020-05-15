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Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знать

Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знать

С 28 апреля 2020 года действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.

Гоструда совместно с Государственным центром занятости объясняют, что действующим законодательством о труде не определена процедура остановки деятельности ввиду проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространению коронавирусной болезни (СОVID-19), предусмотренных карантином. Поэтому к этой процедуре не может применяться порядок введения изменения существенных условий труда, предусмотренный ст. 32 КЗоТ.

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Пособие по частичной безработице выплатят застрахованным лицам, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения (кроме лиц, получающих пенсию), в случае потери ими части зарплаты вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности.

В каких случаях пособие не предоставляется:

  • если сокращение рабочего времени на период карантина не было или работник находился в отпуске, тогда нет оснований обращаться по поводу получения такого пособия;
  • пособие по частичной безработице на период карантина также не предоставляется работникам, которые получают оплату времени простоя, а также при освоении нового производства (продукции) согласно статье 113. Работники в случае объявления простоя получают выплаты от работодателей согласно Кодексу законов о труде Украины, а пособие по частичной безработице предоставляется в случае потери работником части зарплаты в связи с сокращением продолжительности рабочего времени и тогда может производиться доплата центрами занятости именно за те часы, на которые было сокращено рабочее время работника.

Справка Finance.ua:

  • Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.

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По материалам Finance.UA
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