Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знать

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С 28 апреля 2020 года действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.
Гоструда совместно с Государственным центром занятости объясняют, что действующим законодательством о труде не определена процедура остановки деятельности ввиду проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространению коронавирусной болезни (СОVID-19), предусмотренных карантином. Поэтому к этой процедуре не может применяться порядок введения изменения существенных условий труда, предусмотренный ст. 32 КЗоТ.
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Пособие по частичной безработице выплатят застрахованным лицам, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения (кроме лиц, получающих пенсию), в случае потери ими части зарплаты вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности.
В каких случаях пособие не предоставляется:
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