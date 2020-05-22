Рынок вакансий: выход из каратина (инфографика)

12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. До конца апреля количество активных вакансий сократилось более чем вдвое, на 26 апреля на сайте было лишь 22,8 тысячи вакансий.

Об этом пишет Опендатабот.

С апреля количество активных вакансий начало увеличиваться. Сейчас на Work.ua 31,9 тысячи активных вакансий.

«Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернуться к состоянию начала 2020 года», — говорит Артур Михно, основатель Work.ua.

ІТ-специалисты. 12 марта на сервисе поиска работы для ІТ-специалистов Djinni было опубликовано 7,3 тысячи активных вакансии. За первые несколько недель количество вакансий сократилось почти вдвое. На 5 апреля на сайте было 4 216 вакансий.

С этого времени количество активных вакансий на Djinni выросло на тысячу. И дальше остается почти стабильным. Сейчас на сайте опубликована 5 421 вакансия.

Справка Finance.ua:

Коронакризис стал серьезным вызовом для сферы занятости. В Украине произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом количества безработных. Это повысило конкуренцию за рабочие места (в нашей стране на одну вакансию претендуют 10 безработных).

За период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

По состоянию на 20 мая 2020 г. – 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года). Средний размер заработной платы в вакансиях составил 7 тыс. грн.

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