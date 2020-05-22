Что в Минсоцполитики хотят предложить украинцам, вернувшимся из-за границы

В Украину вернулись от 500 000 до 2 миллионов граждан, которые до пандемии работали за границей.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью “Левому берегу”.

“Мне очень нравится тезис президента “оставайся в Украине”. Но для того, чтобы люди остались (по разным данным, с заработков вернулись от 500 тысяч до 2 миллионов человек), следует создать им соответствующие условия”, – сказала министр.

Она отметила, что пока что в системе социальной помощи всплеск обращений не отмечен. Однако впоследствии эти люди могут массово обращаться в центры занятости, в которых не только оформляют выплаты, но и ищут работу.

“Это интересная статистика: кто приехал, с какими навыками.., чем им может помочь государство. На прошлой неделе я разговаривала со Всемирным банком, они подали мне хорошую идею – сделать сквозной мониторинг людей, которые сейчас есть на рынке труда через центры занятости и органы социальной защиты. Мы разрабатываем соответствующую таблицу, такой мониторинг с точки зрения социальных потребностей этих людей и что мы можем им предложить на нашем рынке труда”, – пояснила министр.

Лазебная говорит, что в системе социального обеспечения обязательно отразятся нагрузки безработных и тех, кто будет параллельно и в системе занятости, и в системе социальной помощи.

“Мне очень нравится немецкий опыт, он называется mini jobs. Эта программа была введена во время криза и она дала возможность временных заработков. Она предусматривала заработную плату 450 евро, но временную, гибкую занятость с минимальным сроком трудовых договоров. И это мне нравится. Нужно делать такие либеральные шаги на рынке труда – дать этим людям заработать. Но, конечно, 450 евро зарплаты мы предложить не можем”, – отмечает министр.

Но она склоняется к тому, что это будет больше, чем минимальная зарплата, которая составляет 4700 грн.

“Я бы хотела, чтобы мы вместе с региональной властью разрабатывали mini jobs для этих людей, которые будут в системе помощи малообеспеченным семьям”, – делится Лазебная.

Министр считает, что средняя зарплата по стране должна быть такой, какая есть – 12 500 грн.

“На такую ​​зарплату можно соглашаться и работать. Хотя это вопрос дискуссионный. Вы же знаете: государство может регулировать только минимальный стандарт и минимальную зарплату. Мы не можем диктовать работодателям уровень оплаты труда. Это регулируется коллективными договорами. Но мы контролируем, чтобы это была легальная заработная плата”, – сказала Лазебная.

Справка Finance.ua:

В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ожидают сокращения денежных переводов из-за рубежа от наших работников, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. При этом реальные цифры могут быть еще больше, говорят банкиры.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал правительство разработать механизм, который позволит всем работникам остаться работать в Украине после окончания карантина.

Позже правительство начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленного на преодоление безработицы, возникшее вследствие пандемии. Речь идет о создании 500 тысяч вакансий в десяти сферах.

Владимир Зеленский также заявлял, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

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