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В Киеве состоится VI Ukrainian Antitrust Forum

Рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты и индивидуальные средства защиты — первые предвестники того, что быстрее вируса распространяются только страх и паника. Новые условия, продиктованные пандемией, заставили мобилизовать усилия всех конкурентных ведомств мира: отныне сдерживание недобросовестной конкуренции в сверхчувствительных к современным вызовам сферах — не только задача номер один, но и социальная миссия соответствующих государственных учреждений.

Антимонопольный комитет Украины уже довольно долго держит руку на пульсе рынков фармацевтики и пищевой продукции, а последние события заставили ведомство удвоить свою бдительность. Среди прочего АМКУ осуществляет мониторинг рекламы лекарственных средств и рекомендует воздержаться от необоснованного повышения цен на фармацевтическую продукцию. Но это далеко не единственные проблемы, с которыми сейчас сталкивается национальное конкурентное ведомство. Изменение конкурентного ландшафта Украины и парадигмы рассмотрения споров в сфере экономической конкуренции; конкуренция в сфере дистрибуции и e-commerce; концентрации и согласованные действия — эти и другие вопросы всегда занимали главное место в повестке дня комитета и специализированных экспертных обсуждений.

Ukrainian Antitrust Forum газета «Юридическая практика» совместно с партнерами организовывает уже шесть лет подряд. Представители национального конкурентного ведомства, ведущих юридических компаний, крупных украинских предприятий и судейского корпуса обсудят актуальные вопросы экономической конкуренции и «сверят часы» относительно дальнейших шагов. Присоединяйтесь!

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50%.

Дата проведения: лето 2020 года
Время проведения: 09:00–18:00
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: Asters
Профессиональный партнер: ЮФ Aequo

В фокусе форума:

  • Конкурентный ландшафт Украины
  • Конкуренция в сфере дистрибуции и e-commerce
  • Концентрация и согласованные действия в условиях кризиса
  • Государственная помощь
  • Судебная защита экономической конкуренции

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Марьяна Скорук, ивент-менеджер
(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua
Кристина Пошелюжная, координатор Форума
(097) 144-71-71, k.poshelyzhna@pravo.ua
Дарья Сваткова, по вопросам партнерства
(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

По материалам Pravo.ua
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