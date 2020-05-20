НБУ планирует ввести процентный своп с банками в июне

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Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки. Это открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.
Об этом говорится на сайте регулятора
“Национальный банк прилагает много усилий, чтобы поддержать экономику на этапе выхода из карантина. Мы снизили учетную ставку уже до 8% и видим предпосылки для дальнейшего снижения. Мы ввели долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства НБУ и направлять их в экономику”, – говорится в сообщении.
Своп предусматривает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR).
В оговоренный срок производятся расчеты сторон по исчислению разницы процентных платежей. Таким образом банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании. Они привлекают депозиты на довольно короткий срок по сравнению с длительным сроком кредитов, поэтому рискуют из-за вероятности изменения стоимости привлечений.
Речь идет о том, что ставка по депозитам практически всегда меняется и может возрасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск. Со своей стороны благодаря таким операциям Национальный банк сможет усилить действенность монетарной трансмиссии.
Процентные ставки в экономике будут гибко реагировать на монетарные решения Национального банка и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке.
Что это даст. Таким образом введение процентного свопа будет не только стимулировать развертывание кредитных программ для бизнеса и населения, но и будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике.
Новый инструмент станет доступным после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций. Ориентировочный срок запуска – вторая половина июня 2020 года.
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