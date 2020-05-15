День финансов, 20 мая: день банкира,🎉 и главное с пресс-конференции Зеленского 🧐

Среда, 20 мая, День банковского сотрудника Украины. Finance.ua поздравляет всех работников банковской сферы с профессиональным праздником! Пусть ежедневной музыкой рабочего дня для вас будет звон монет и шелест банкнот. Деньги всегда будут в движении и приносят солидную прибыль! 🎉

К этому празднику (не только для банковских сотрудников, но и для всех читателей) мы решили подготовить отдельный материал Банки: от прошлого к настоящему 🧐

Среди знаковых событий дня и пресс-конференция Президента Владимира Зеленского, где были затронуты такие вопросы:

Зарплаты и бедность. По расчетам UNICEF , более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Однако для Украины маленькая зарплата в этих расчетах не является бедностью, уверен Президент. С его слов зарплата в 5-6 тысяч гривен — это не показатель бедности.

Доплаты к пенсии. Владимир Зеленский прогнозирует доплаты к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет. При этом он напомнил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, добавили на период коронавируса по 1 тыс. гривен.

Ипотека под 10%. “В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%”, – пообещал Зеленский. Ранее он заявлял, что правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки.

Расширение кредитования. Президент Украины намерен на техническом уровне “дожать” банковскую систему для расширения кредитования, в частности по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Сроки большой приватизации в Украине. Зеленский ожидает, что большая приватизация в стране начнется после окончания пандемии коронавируса

Ситуация с “Укрбудом”. Президент Украины порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией Укрбуд и со всеми недостроенными объектами..

“Инвестиционная няня”. Законопроект по инициативе “инвестиционная няня” готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде, говорит Зеленский. В то же время он отметил, что в инициативу “инвестиционная няня” из-за коронавируса вносятся изменения.

Помимо пресс-конференции были приняты такие решения:

Урегулирование вопросов в сфере ЖКУ. ВР приняла за основу законопроект №2458 относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Среди прочего предусматривается предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора. О других возможных нововведениях.

Автоматическое оформление для низкорисковых деклараций. Государственная таможенная служба ввела пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме. Предусматривается быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.