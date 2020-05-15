День финансов, 20 мая: день банкира,🎉 и главное с пресс-конференции Зеленского 🧐

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Среда, 20 мая, День банковского сотрудника Украины. Finance.ua поздравляет всех работников банковской сферы с профессиональным праздником! Пусть ежедневной музыкой рабочего дня для вас будет звон монет и шелест банкнот. Деньги всегда будут в движении и приносят солидную прибыль! 🎉
К этому празднику (не только для банковских сотрудников, но и для всех читателей) мы решили подготовить отдельный материал Банки: от прошлого к настоящему 🧐
Среди знаковых событий дня и пресс-конференция Президента Владимира Зеленского, где были затронуты такие вопросы:
Помимо пресс-конференции были приняты такие решения:
Урегулирование вопросов в сфере ЖКУ. ВР приняла за основу законопроект №2458 относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Среди прочего предусматривается предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора. О других возможных нововведениях.
Автоматическое оформление для низкорисковых деклараций. Государственная таможенная служба ввела пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме. Предусматривается быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.
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