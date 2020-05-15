ВР приняла за основу законопроект по урегулированию вопросов в сфере ЖКУ

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

За такое решение поддержали 239 народных депутатов Украины.

Предусматриваются такие изменения в законодательство:

Введение публичных договоров о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами.

Что это дает. Это упрощает процедуру заключения этих договоров как для исполнителей коммунальных услуг, так и для потребителей услуг;

Предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения об избрании модели договорных отношений в доме.

определение полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии;

введение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии и, как следствие, невозможность двойной компенсации потребителями расходов на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов и прочее.

Справка Finance.ua:

В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ . В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые киевляне получили, указана плата за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Согласно опросу, в феврале 2020 года 21% украинцев отметили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

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