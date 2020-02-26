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С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)

С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)

В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза – 6%.

Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

С 2019-го года эта доля возросла с 14% ноября и 16% декабря.

Согласно результатам опроса:

  • доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: на 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно;

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  • еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда меньше трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь – только 42%;
  • 46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.

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Данные: kiis.com.ua

Справка Finance.ua:

  • В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений.
  • По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.
  • Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, две трети украинцев считают стоимость тепла, газа и воды слишком высокой для своего бюджета, а электроэнергию и холодную воду считают слишком дорогой более чем половина опрошенных.
По материалам Finance.UA
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