С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)

В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза – 6%.

Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

С 2019-го года эта доля возросла с 14% ноября и 16% декабря.

Согласно результатам опроса:

доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: на 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно;

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еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда меньше трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь – только 42%;

46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.



Данные: kiis.com.ua

Справка Finance.ua:

В Украине планируют отменить двойное взимание комиссии за уплату коммуналки и запретить банкам самостоятельно устанавливать размер комиссионных вознаграждений.

По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.