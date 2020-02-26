С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза – 6%.
Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.
С 2019-го года эта доля возросла с 14% ноября и 16% декабря.
Согласно результатам опроса:
Читайте также: В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии
Данные: kiis.com.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обвал фондовых рынков из-за коронавируса обойдет Украину стороной - РожковаВчера, 19:14 - 1603 8
Правительство планирует за три года научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцевВчера, 15:46 - 438 7
Названа лучшая кредитная карта – FinAwards 2020Вчера, 20:01 - 2817 5
Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормах7 ч. назад - 2709 4
52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)7 ч. назад - 1665 4
ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале12 ч. назад - 12947 1
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят6 ч. назад - 12392 1
В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше9 ч. назад - 9582
Как отказ нерезидентов от ОВГЗ повлиял на курс гривны - мнение банкировВчера, 21:00 - 3784 1
Когда не только хороший процент: Назван лучший депозит по версии FinAwards 2020 (фото)10 ч. назад - 3546
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)9 ч. назад - 296
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)Вчера, 14:20 - 337
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 3196
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1486
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1666