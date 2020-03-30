В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)

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В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка – плата за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».
«На сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла. «Киевтеплоэнерго» обеспечивает постоянный мониторинг их технического состояния и своевременное устранение недостатков работы является залогом корректных начислений. До законодательных нововведений плату за техническое обслуживание приборов учета киевляне вносили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно», – отметил Константин Лопатин, директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго».
Стоимость услуги:
От чего зависит размер взноса:
Фото: Киевтеплоэнерго
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