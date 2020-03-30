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В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)

В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)

В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка – плата за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».

«На сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла. «Киевтеплоэнерго» обеспечивает постоянный мониторинг их технического состояния и своевременное устранение недостатков работы является залогом корректных начислений. До законодательных нововведений плату за техническое обслуживание приборов учета киевляне вносили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно», – отметил Константин Лопатин, директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго».

Стоимость услуги:

  • средний размер взноса составит около 30 грн/квартал, или 10 грн в месяц;
  • стоимость указанной услуги, согласно закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», была исключена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно;
  • плата за обслуживание взимается четыре раза в год – раз в квартал;
  • в счетах на оплату услуг информация о размере платежа, который необходимо произвести, отмечается отдельной строкой;
  • нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

От чего зависит размер взноса:

  • от типа счетчика;
  • от плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;
  • от количества квартир в доме.


Фото: Киевтеплоэнерго

По материалам Finance.UA
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