Таможенная служба ввела автоматическое оформление для низкорисковых деклараций

Государственная таможенная служба ввела пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“ГТС упрощает процедуры таможенного оформления и создает благоприятные условия для субъектов внешнеэкономической деятельности. С 19 мая введен пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пилот предусматривает быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.

Как будет работать система:

декларации, которые будут соответствовать определенным критериям и оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно;

если в декларации окажутся риски или срабатывает система АСАУР , ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре;

если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее уведомление.

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