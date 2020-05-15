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Таможенная служба ввела автоматическое оформление для низкорисковых деклараций

Таможенная служба ввела автоматическое оформление для низкорисковых деклараций

Государственная таможенная служба ввела пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

ГТС упрощает процедуры таможенного оформления и создает благоприятные условия для субъектов внешнеэкономической деятельности. С 19 мая введен пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пилот предусматривает быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.

Как будет работать система:

  • декларации, которые будут соответствовать определенным критериям и оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно;
  • если в декларации окажутся риски или срабатывает система АСАУР, ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре;
  • если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее уведомление.

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По материалам Finance.UA
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