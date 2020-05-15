Таможенная служба ввела автоматическое оформление для низкорисковых деклараций

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Государственная таможенная служба ввела пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“ГТС упрощает процедуры таможенного оформления и создает благоприятные условия для субъектов внешнеэкономической деятельности. С 19 мая введен пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что пилот предусматривает быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.
Как будет работать система:
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