Arm будет выпускать собственные чипы для ИИ: когда это произойдет — Finance.ua

Arm будет выпускать собственные чипы для ИИ: когда это произойдет 19.05.2024, 00:17 — Фондовый рынок

Arm будет выпускать собственные чипы для ИИ: когда это произойдет

На фоне растущего спроса Arm планирует выпустить собственные чипы для искусственного интеллекта в 2025 году.

Об этом сообщает Nikkei Asia в новом отчете.

Сейчас компания ведет переговоры с разными производителями, в частности тайваньской компанией TSMC.

Читайте также США отозвали лицензии на поставку чипов Intel и Qualcomm для китайской компании Huawei

Прототип чипа будет готов весной следующего года, а массовое производство планируется начать осенью.

Arm возьмет на себя первоначальные расходы по разработке. SoftBank, владеющая 90% акций компании, также внесет вклад.

После того как система массового производства будет отлажена, бизнес чипов искусственного интеллекта можно будет отделить и передать SoftBank.

В 2026 году SoftBank планирует построить центры обработки данных, оснащенные микросхемами собственного производства, в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Читайте также Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ

Поскольку центры обработки данных нуждаются в огромном количестве электроэнергии, компания также расширит свою деятельность в ее производстве, построив собственные ветряные и солнечные электростанции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.