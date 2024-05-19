Arm будет выпускать собственные чипы для ИИ: когда это произойдет — Finance.ua

Arm будет выпускать собственные чипы для ИИ: когда это произойдет
На фоне растущего спроса Arm планирует выпустить собственные чипы для искусственного интеллекта в 2025 году.
Об этом сообщает Nikkei Asia в новом отчете.
Сейчас компания ведет переговоры с разными производителями, в частности тайваньской компанией TSMC.
Прототип чипа будет готов весной следующего года, а массовое производство планируется начать осенью.
Arm возьмет на себя первоначальные расходы по разработке. SoftBank, владеющая 90% акций компании, также внесет вклад.
После того как система массового производства будет отлажена, бизнес чипов искусственного интеллекта можно будет отделить и передать SoftBank.
В 2026 году SoftBank планирует построить центры обработки данных, оснащенные микросхемами собственного производства, в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Поскольку центры обработки данных нуждаются в огромном количестве электроэнергии, компания также расширит свою деятельность в ее производстве, построив собственные ветряные и солнечные электростанции.
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