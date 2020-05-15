В 2021 году доплаты к пенсии получат пенсионеры старше 75 лет - Президент

Президент Владимир Зеленский прогнозирует доплаты к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом он сообщил в год годовой пресс-конференции.

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“Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру, которому исполнилось 80 лет, мы добавили 500 гривен. Далее будем разрабатывать программу 75+ в следующем году. Это большая программа, которую ведет министр Лазебная. И пенсионную реформу она скоро должна показать и обнародовать”, – сказал Президент.

При этом он добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

“У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем”, – добавил Зеленский.

Справка Finance.ua:

16 марта Президент Владимир Зеленский предложил правительству увеличить доходы тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже 5 тыс. грн, еще на 1 тыс. грн.

Кабинет Министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

23 апреля Пенсионный фонд направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

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