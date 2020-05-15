Президент прокомментировал ситуацию с "Укрбудом"

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд”.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

“По Укрбуду мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл. Также хотел бы, чтобы здесь Кличко подключился. Это его задача, он мэр Киева. Я думаю, это правильно, чтобы он как можно скорее смог отчитаться и рассказать, что там происходит по Укрбуду”, – сообщает Зеленский.

Справка Finance.ua:

В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой».

Представители «Киевгорстроя», «Укрбуда» и группа инвесторов подписали меморандум, согласно которому работы на недостроенных домах возобновятся в течение полугода. «Киевгорстрой» должен достроить 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.

Президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир заявлял, что без поддержки государства стройки “Укрбуда” могут оказаться замороженными на десятки лет, поскольку чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции.

Инвесторы «Укрбуда» заявляли, что чиновники игнорируют решение Зеленского в отношении «Укрбуда», поэтому люди снова вынуждены обращаться к Президенту. Инвесторы уже обратились к Президенту Украины в петиции.

13 мая инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд» организовала автомобильный митинг в связи с блокировкой чиновниками ГАСИ , Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫