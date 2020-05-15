Президент прокомментировал ситуацию с "Укрбудом"

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Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд”.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.
“По Укрбуду мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл. Также хотел бы, чтобы здесь Кличко подключился. Это его задача, он мэр Киева. Я думаю, это правильно, чтобы он как можно скорее смог отчитаться и рассказать, что там происходит по Укрбуду”, – сообщает Зеленский.
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