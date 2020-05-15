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Зеленский озвучил новые условия проекта "инвестиционная няня"

Зеленский озвучил новые условия проекта "инвестиционная няня"

Законопроект по инициативе “инвестиционная няня” готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

“Законопроекты, связанные с инвестициями – это изменения в законодательство Украины. “Инвестиционная няня” – законопроект готов. В ближайшие дни он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины”, – сказал Зеленский.

Он пояснил, что инвестиционные законопроекты не регистрировались, пока “Рада не сможет нормально работать”.

В то же время он отметил, что в инициативу “инвестиционная няня” из-за коронавируса вносятся изменения. В частности, предполагалось, что такие услуги будут предоставлять инвесторам, объем инвестиций которых составляет 100 и более млн долларов. Однако теперь объем необходимых для предоставления “няни” инвестиций будет уменьшен. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что “няня” будет обеспечена как для иностранных, так и для украинских бизнесменов.

“Инвестиционная няня” – это специальный VIP-менеджер, который будет сопровождать любого инвестора, который инвестирует в Украину 30 млн долларов плюс”, – уточнил глава государства.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что законопроект направлен на расширение круга инвесторов, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений. Кроме того, документ предусматривает возможность международных арбитражей в интересах иностранных инвесторов.
  • Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что украинская власть подготовила программу “Investment nanny”, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину. Согласно проекту, инвестор получит личного менеджера, если принесет в Украину от $100 миллионов.

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По материалам Finance.UA
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