Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии — Finance.ua
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Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии

Фондовый рынок
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Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии
Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии
Компания Amazon Web Services (AWS) заявила, что планирует инвестировать 7,8 млрд евро ($8,44 млрд) в Германию до 2040 года, поскольку она строит инфраструктуру облачных вычислений специально для Европы.
Об этом пишет Reuters.
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В прошлом году AWS объявила о планах хранения данных на серверах, расположенных в Европейском Союзе, чтобы защитить конфиденциальность данных для правительства и клиентов в отраслях с высоким уровнем регулирования.
Компания заявила, что до конца 2025 года запустит несколько центров обработки данных в немецкой земле Бранденбург, которые будут доступны всем клиентам.
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Новые инвестиции будут поддерживать в среднем 2800 рабочих мест с полной занятостью в местном немецком бизнесе каждый год, говорится в заявлении компании.
На прошлой неделе AWS также заявила, что поможет Telefonica Germany (TEF.MC) перенести 1 млн 5G-клиентов на свою облачную платформу с конца этого месяца.
По материалам:
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