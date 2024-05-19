Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии — Finance.ua

Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии Сегодня 02:25 — Фондовый рынок

Amazon Web Services инвестирует средства в облачные технологии в Германии

Компания Amazon Web Services (AWS) заявила, что планирует инвестировать 7,8 млрд евро ($8,44 млрд) в Германию до 2040 года, поскольку она строит инфраструктуру облачных вычислений специально для Европы.

Об этом пишет Reuters.

В прошлом году AWS объявила о планах хранения данных на серверах, расположенных в Европейском Союзе, чтобы защитить конфиденциальность данных для правительства и клиентов в отраслях с высоким уровнем регулирования.

Компания заявила, что до конца 2025 года запустит несколько центров обработки данных в немецкой земле Бранденбург, которые будут доступны всем клиентам.

Читайте также Amazon инвестирует миллиарды в расширение облачной инфраструктуры в Сингапуре

Новые инвестиции будут поддерживать в среднем 2800 рабочих мест с полной занятостью в местном немецком бизнесе каждый год, говорится в заявлении компании.

На прошлой неделе AWS также заявила, что поможет Telefonica Germany (TEF.MC) перенести 1 млн 5G-клиентов на свою облачную платформу с конца этого месяца.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.