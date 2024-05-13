Amazon объявит о новых инвестициях во Францию ​​в размере 1,2 миллиарда евро — Finance.ua
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Amazon объявит о новых инвестициях во Францию ​​в размере 1,2 миллиарда евро

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Американский интернет-гигант Amazon объявит о новых инвестициях во Францию ​​в размере 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов).
Об этом сообщает агентство Reuters.
Кроме того, о новых инвестициях объявит британский фармацевтический гигант GSK.
В то же время, консалтинговая компания Accenture объявит о планах создания новых рабочих мест в секторе искусственного интеллекта.
Справка. GSK — это транснациональная медицинская, фармацевтическая, микробиологическая компания, со штаб-квартирой в Брентфорде (Большой Лондон, Соединенное Королевство). По состоянию на 2013 год шестая фармацевтическая компания планеты по доходам.
Accenture plc — это консалтинговая компания из списка Fortune Global 500, уже поглотившая более 280 фирм поменьше, из которых 165 компаний за последние 5 лет. По состоянию на 2022 год, Accenture считается крупнейшей консалтинговой компанией в мире по количеству сотрудников.
По материалам:
Економічна Правда
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