Президент анонсировал ипотеку под 10% уже в ближайшее время

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Ставки по ипотечным кредитам снизятся до 10% годовых уже в ближайшее время.
Об этом заявил на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.
“В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%”, – сказал Зеленский.
По его убеждению, это позитивная новость.
Ранее Зеленский заявлял, что правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реальная.
В Нацбанке считают, что в этом году снижение ставок по ипотеке упадет ниже 15% годовых. По мнению регулятора, есть три ключевых причины, почему банки не хотят кредитовать ипотеку: мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.
Как сообщал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.
Finance.ua запустил специальный бесплатный каталог с ипотеками.
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