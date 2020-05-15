Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский намерен на техническом уровне “дожать” банковскую систему для расширения кредитования, в частности по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.
“Во-первых, “5-7-9%” – программа заработала. Также на техническом уровне мы “дожмем” банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их “дожмем”, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире… Мы должны думать о нашей стране и наших гражданах”, – сказал он.
Напомним, банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР предварительно ввела госпошлину за пассажиров и груз во время авиаперелетовВчера, 16:00 - 1525 8
Кабмин в течение недели запустит общественный транспорт и метроВчера, 10:44 - 2047 8
Верховный суд прогнозирует коллапс судебной системы в июне из-за недофинансированияВчера, 14:30 - 905 7
В апреле номинальный ВВП России упал на 28%Вчера, 13:22 - 709 5
Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"Вчера, 15:02 - 431 4
Застройщик обязался сдать многострадальный киевский недостройВчера, 12:15 - 2540 1
Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знатьВчера, 21:02 - 2373 1
Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсийВчера, 11:08 - 2296
В "Слуге народа" хотят повысить прожиточный минимумВчера, 12:00 - 2285
Межбанк: вторник продемонстрировал, кто управляет курсомВчера, 18:10 - 2058 2
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов25 мин. назад - 3
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)Позавчера, 15:35 - 602
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1050
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1730 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1090