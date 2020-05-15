0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Зеленский намерен на техническом уровне "дожать" банковскую систему для расширения кредитования

Зеленский намерен на техническом уровне "дожать" банковскую систему для расширения кредитования

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на техническом уровне “дожать” банковскую систему для расширения кредитования, в частности по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.

“Во-первых, “5-7-9%” – программа заработала. Также на техническом уровне мы “дожмем” банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их “дожмем”, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире… Мы должны думать о нашей стране и наших гражданах”, – сказал он.

Напомним, банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.