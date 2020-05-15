Президент Украины Владимир Зеленский намерен на техническом уровне “дожать” банковскую систему для расширения кредитования, в частности по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.

“Во-первых, “5-7-9%” – программа заработала. Также на техническом уровне мы “дожмем” банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их “дожмем”, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире… Мы должны думать о нашей стране и наших гражданах”, – сказал он.

Напомним, банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.

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