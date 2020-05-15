Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - Зеленский

По расчетам UNICEF, более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Однако для Украины маленькая зарплата в этих расчетах не является бедностью.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

“Обратите внимание на ту статистику, которую предоставили в UNICEF, и переведите ее в деньги. У них мировая статистика, и они сравнивают заработную плату с другими странами. У нас, к сожалению, и прожиточный минимум, и средняя зарплата в стране меньше в целом. Поэтому, мне кажется, это не очень адекватная (в нормальном смысле этого слова) информация в отношении Украины”, – отметил Президент.

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По его словам, в расчетах UNICEF эти люди будут получать 5-6 тысяч гривен.

“Да, это действительно очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 200-250 долларов – это мизерные заработные платы. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не является показателем бедности”, – подытожил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что за год его пребывания в должности главы государства средняя зарплата в стране выросла, хоть и не на столько, сколько бы хотелось.

“Нам сейчас не хватает денег с правительством, чтобы еще поднять зарплаты. К слову, заработная плата не у всех, но в среднем по стране, выросла. К сожалению, не на много, но выросла”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум в Украине с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 2027 грн.

Минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

Средняя зарплата в марте, по данным ПФУ , была на уровне 9 905,39 гривен.

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