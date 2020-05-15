В "Слуге народа" хотят повысить прожиточный минимум

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В Украине размер прожиточного минимума могут увеличить в несколько раз, а для работоспособных вовсе повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.
Об этом говорится в проекте рекомендаций, разработанных по итогам парламентских слушаний. Документ зарегистрировала нардеп от “Слуги народа”, глава комитета по соцполитики Галина Третьякова.
На что влияет прожиточный минимум. От размера ПМ зависят выплаты для всех украинцев: пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы.
Что предлагают изменить. Парламентский комитет Верховной Рады рекомендует Кабинету Министров ускорить процесс формирования прожиточного минимума таким образом, чтобы его размер приблизить к реальному (это может привести к росту ПМ в несколько раз).
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