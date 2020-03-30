День финансов, 2 апреля: планы Зеленского оставить заробитчан в Украине и смягчения для ФЛП

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Четверг, 2 марта. Как президент планирует оставить заробитчан в Украине и кому разрешили работать во время карантина.
Зеленский придумал, как оставить заробитчан в Украине. Президент Украины призвал правительство разработать механизм, который позволит всем заробитчанам остаться работать в Украине после окончания карантина. По словам Президента, заробитчане могут продолжить программу “Большая стройка”. “Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места”, – отметил Зеленский.
Кстати, по подсчетам экс-министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.
Какой курс ожидать. Прогноз Нацбанка. В течение последней недели спрос и предложение на иностранную валюту уравновесились. Ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, поэтому в Нацбанке не ожидают резкого изменения курса гривны в ближайшее время.
Ломбардам разрешили работать в карантин. Правительство расширило перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кабмин разрешил: работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, продажу запчастей для транспортных средств, продажу суточного молодняка домашней птицы. Также Кабмин рекомендовал аптекам работать круглосуточно.
🔥 Finance.ua обновил “Рейтинг микрофинансовых организаций Украины”. 🏆 В нем оцениваем удобство и качество обслуживания в МФО. Этот рейтинг сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги в течение нескольких минут. Поэтому мы и сравнили 61 компанию, а также определили лидеров.
ФЛП могут не вести книгу учета доходов. Но не все. Во время карантина ФЛП могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина. В то же время ФЛП должны внести данные обо всех доходах и расходах, полученных и осуществленных ими в течение карантина. Отметим, сегодня на портале “Дія” запустили комплекс электронных услуг для ФЛП.
Результаты карантина для бизнеса. Союз украинских предпринимателей опросил бизнес в разных регионах страны о том, как они оценивают последствия правительственных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Как показывают результаты, 29% респондентов уже прекратили работу во время карантина, 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц, а каждый четвертый бизнес – выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина и не обанкротиться.
В то же время в Нацбанке заявляют, что у Украины есть весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса. Тажке в НБУ считают, что Украине будет гораздо легче пройти этот период при условии получения финансовой помощи от МВФ и других официальных кредиторов.
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