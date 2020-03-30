Сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса

В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.

Об этом рассказал в Telegram-канале экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (март обозначен зеленым).

Самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер:

Ранее Finance.ua писал, что, по данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с Запада Украины, 70% – мужчины, а 33% из всех – имели высшее образование.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов. В течение 2019 года объем денежных переводов мигрантов вырос на 12,2% против предыдущего года и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.

Лидеры переводов Польша – 3,68 миллиарда долларов (по сравнению с 2018 годом объемы переводов почти не изменились). Россия – 1,23 миллиарда долларов. При этом, переводы из РФ выросли на 143 миллиона долларов или на 13%. Чехия – оттуда в Украину поступило 1,11 миллиарда долларов.