Сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса

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В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.
Об этом рассказал в Telegram-канале экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (март обозначен зеленым).
Самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер:
Ранее Finance.ua писал, что, по данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с Запада Украины, 70% – мужчины, а 33% из всех – имели высшее образование.
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