Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчан

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Польша разрабатывает новую миграционную политику. Она может повлиять на трудоустройство украинских заробитчан.
Сегодня из-за наплыва трудовых мигрантов из Украины польские работодатели не спешат поднимать зарплаты. Это не устраивает местных. Поэтому Польша заинтересована в уравнении внутреннего рынка труда. Планирует давать работу, в первую очередь, своим гражданам, пишет “Сегодня”.
По официальным данным, в Польше насчитывают 850 тыс. безработных. В то же время там работают от 800 до 1 млн украинских заробитчан.
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В то же время Польше без работников из Украины не удастся достичь запланированного экономического роста. Поляки не всегда хотят работать на низкооплачиваемой работе, ищут лучших условий.
“На практике часто работодатели охотнее берут на работу украинцев. Они трудолюбивы, часто готовы работать сверхурочно, чтобы все сделать. У поляков рабочий день четко регламентирован – с 8:00 до 16:00 или 17:00. Выходные проводят с семьей. Если нужно задержаться на работе, работодатель должен оплатить это по повышенному тарифу”, – говорит директор логистической компании Олег Рачов.
В то же время украинские заробитчане активно на заработки едут в Германию. Там заработные платы больше, чем в Польше.
До 2030-го Польше понадобится 4 млн дополнительных работников, свидетельствуют приблизительные подсчеты. В прошлом году на обсуждение общественности представили проект новой миграционной политики. Предлагали расширить перечень стран, откуда приглашать заробитчан. Например, из Беларуси, Вьетнама, Индии. Тогда документ раскритиковали. Сейчас, скорее всего, готовят новый.
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