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Кто из ФЛП может не вести книгу учета доходов во время карантина

Кто из ФЛП может не вести книгу учета доходов во время карантина

Во время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Физические лица – предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина. Соответствующие изменения в Постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19” одобрил Кабинет Министров Украины 01 апреля”, – говорится в сообщении.

На период карантина с 12 марта и по 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, одна из которых – запрет работы заведений торговли, в том числе, осуществляющих продажу книг учета доходов.

Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина.

В то же время ФЛП должны внести данные обо всех доходах и расходах, полученных и осуществленных ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение 3 месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Справка Finance.ua:

  • С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность.
  • Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ.
  • Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.
  • С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.

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По материалам Finance.UA
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