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НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

У Украины есть весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса.

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“Нынешний кризис, обусловленный ​​распространением коронавируса, специфический и существенно отличается от кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов. Безусловно, он скажется на росте украинской экономики”, – отметили в Нацбанке.

Однако у Украины есть весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения, доступный другим странам:

  • монетарное стимулирование экономики, на которое и было направлено мартовское решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых;
  • поддержка финансовой стабильности через интервенции для сглаживания колебаний курса гривны;
  • поддержка ликвидности банков;
  • фискальные меры правительства для поддержки бизнеса и граждан, которые больше всех страдают от ограничительных мер, введенных для преодоления эпидемии.

Кроме того, сообщается, что Украине будет гораздо легче пройти этот период при условии получения финансовой помощи от МВФ и других официальных кредиторов.

По материалам УНН
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