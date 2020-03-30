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В Нацбанке высказались относительно изменения курса гривны в ближайшее время

В Нацбанке высказались относительно изменения курса гривны в ближайшее время

В НБУ не ожидают резкого изменения курса гривны в ближайшее время.

Об этом сообщает “Общественное радио”.

В течение последней недели спрос и предложение на иностранную валюту уравновесились.

Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

Ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

«В течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту – это больше было связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис – продолжительная рецессия, она начинается не только в Украине, но и во всем мире, и население, и бизнес хотели как-то обезопасить себя. Они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос. Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение уравновесились. Мы видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению, на сегодня нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривны в ближайшее время», – сказал Ваврищук.

Напомним, Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в Украине из-за девальвации гривны и кризисные процессы из-за пандемии коронавируса. Как отмечается в сообщении, инфляция ускорится, несмотря на ожидаемое существенное падение цен на энергоносители на мировом рынке.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк сообщил, на что в Украине пойдут деньги МВФ. Большая часть средств от МВФ должна быть направлена в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине. На покрытие дефицита бюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом в Украина.

Свободный рынок земли, ситуация с курсом

По материалам Finance.UA
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