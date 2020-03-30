Сняты ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов

Кабмин снял ранее введенные на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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Также правительство расширило перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. В частности, разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; работа всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно, а магазинам – допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров с соблюдением 1,5 метрового расстояния.

Справка Finance.ua:

Ранее НБУ обратился к Кабинету Министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

“Сегодня услуги по обмену валют, переводу денежных средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются значительным спросом у населения”, – сообщали в Нацбанке.

Объем выданных кредитов финансовыми компаниями составил 72,2 млрд грн (по сравнению с 2018 годом рост составил 52%), ломбардами – 18,2 млрд грн (рост на 11%) и кредитными союзами – 2,7 млрд грн (рост на 15%). Больше половины (65%) от общей суммы выданных кредитов пришлось на физических лиц.

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