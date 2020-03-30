Сняты ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов

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Кабмин снял ранее введенные на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
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Также правительство расширило перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. В частности, разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; работа всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
Кабмин рекомендует аптекам работать круглосуточно, а магазинам – допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров с соблюдением 1,5 метрового расстояния.
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