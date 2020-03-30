51% предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца (опрос)

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Половина предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не более месяца – результаты опроса.
Об этом говорится в
исследовании “Оценка последствий для бизнеса правительственных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19”, пишет Союз украинских предпринимателей на странице FACEBOOK.
Как те, кто создает тысячи рабочих мест, оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику. Каждый четвертый респондент – участник Союза.
Опросили бизнес в разных регионах страны при поддержке ассоциаций, которые присоединились к инициированному Союзом COVID-19 бизнес-штабу.
Результаты опроса:
Что означают эти цифры. Запаса прочности украинского бизнеса недостаточно, чтобы продержаться без должной поддержки со стороны государства более 1-2 месяцев.
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