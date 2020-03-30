51% предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца (опрос)

Половина предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не более месяца – результаты опроса.

Об этом говорится в

исследовании “Оценка последствий для бизнеса правительственных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19”, пишет Союз украинских предпринимателей на странице FACEBOOK .

Как те, кто создает тысячи рабочих мест, оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику. Каждый четвертый респондент – участник Союза.

Опросили бизнес в разных регионах страны при поддержке ассоциаций, которые присоединились к инициированному Союзом COVID-19 бизнес-штабу.

Результаты опроса:

29% респондентов уже прекратили работу во время карантина (характерно для микробизнеса).

51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц, а каждый четвертый бизнес – выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина и не обанкротиться.

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

29% владельцев бизнеса ожидают временного освобождения от уплаты налогов или их существенного снижения.

42% опрошенных предпринимателей частично или полностью сократили свой штат.