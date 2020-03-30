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51% предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца (опрос)

51% предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца (опрос)

Половина предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не более месяца – результаты опроса.

Об этом говорится в
исследовании “Оценка последствий для бизнеса правительственных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19”, пишет Союз украинских предпринимателей на странице FACEBOOK.

Как те, кто создает тысячи рабочих мест, оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику. Каждый четвертый респондент – участник Союза.

Опросили бизнес в разных регионах страны при поддержке ассоциаций, которые присоединились к инициированному Союзом COVID-19 бизнес-штабу.

Результаты опроса:

  • 29% респондентов уже прекратили работу во время карантина (характерно для микробизнеса).
  • 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц, а каждый четвертый бизнес – выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина и не обанкротиться.
  • Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.
  • 29% владельцев бизнеса ожидают временного освобождения от уплаты налогов или их существенного снижения.
  • 42% опрошенных предпринимателей частично или полностью сократили свой штат.

  • 63% – прогнозируют сокращение до конца карантина.

Что означают эти цифры. Запаса прочности украинского бизнеса недостаточно, чтобы продержаться без должной поддержки со стороны государства более 1-2 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • 2 апреля подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина, что дает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса (среди прочего упрощается):
  • упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению заработной платы;
  • увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн до 7 млн ​​грн.

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По материалам Finance.UA
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