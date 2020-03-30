Сегодня на портале "Дія" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП

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Сегодня на портале “Дія” Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей.
Об этом вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.
Какие услуги можно получить. Комплекс электронных услуг для физических лиц – предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытие.
“Это будут очень удобные и простые сервисы для граждан, минимум кликов и времени – так, как мы мечтаем сделать для всех услуг”, – заявил он.
По книге учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции, он добавил, что законопроект об осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте.
Что разрешено – не покупать и не регистрировать ФЛПам книгу учета доходов и налогов, потому что это крайне неудобно и почти недоступно в нынешних условиях.
На время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.
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