Сегодня на портале "Дія" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП

Сегодня на портале “Дія” Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей.

Об этом вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Какие услуги можно получить. Комплекс электронных услуг для физических лиц – предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытие.

“Это будут очень удобные и простые сервисы для граждан, минимум кликов и времени – так, как мы мечтаем сделать для всех услуг”, – заявил он.

По книге учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции, он добавил, что законопроект об осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте.

Что разрешено – не покупать и не регистрировать ФЛПам книгу учета доходов и налогов, потому что это крайне неудобно и почти недоступно в нынешних условиях.

На время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

Справка Finance.ua:

Мобильное приложение государственных услуг “Дія” загрузили более 1,5 миллиона украинцев.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

В приложение “Дія” планируют добавить еще и квитанцию ​​за коммунальные услуги.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.