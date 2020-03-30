0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 602 0

Сегодня на портале "Дія" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП

Сегодня на портале "Дія" запустят комплекс электронных услуг для ФЛП

Сегодня на портале “Дія” Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей.

Об этом вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Какие услуги можно получить. Комплекс электронных услуг для физических лиц – предпринимателей: открытие, внесение изменений и закрытие.

“Это будут очень удобные и простые сервисы для граждан, минимум кликов и времени – так, как мы мечтаем сделать для всех услуг”, – заявил он.

По книге учета доходов и налогов, которую нужно покупать и лично регистрировать в органах Государственной налоговой инспекции, он добавил, что законопроект об осовременивании этого архаизма уже готов ко второму чтению в парламенте.

Что разрешено – не покупать и не регистрировать ФЛПам книгу учета доходов и налогов, потому что это крайне неудобно и почти недоступно в нынешних условиях.

На время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

Справка Finance.ua:

  • Мобильное приложение государственных услуг “Дія” загрузили более 1,5 миллиона украинцев.
  • Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • В приложение “Дія” планируют добавить еще и квитанцию ​​за коммунальные услуги.
  • В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий в самолете или поезде.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.