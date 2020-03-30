Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине

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Президент Владимир Зеленский призвал правительство разработать механизм, который позволит всем заробитчанам остаться работать в Украине после окончания карантина.
Об этом Зеленский заявил во время своего традиционного видеообращения.
“Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее: сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пускай и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения”, – отметил президент.
По словам Зеленского, он предложил правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.
“Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы “Большая стройка”. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы – и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы – вместе строили Украину”, – отметил Зеленский.
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