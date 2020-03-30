0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 258 0

Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине

Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал правительство разработать механизм, который позволит всем заробитчанам остаться работать в Украине после окончания карантина.

Об этом Зеленский заявил во время своего традиционного видеообращения.

“Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее: сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пускай и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения”, – отметил президент.

По словам Зеленского, он предложил правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

“Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы “Большая стройка”. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы – и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы – вместе строили Украину”, – отметил Зеленский.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.