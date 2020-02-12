День финансов, 17 февраля: Кабмин отчитывается, Приват "срезает" ставки, Гончарук показывает разницу в платежках

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Понедельник, 17 февраля, начал неделю с отчетов и презентаций.
Когда все “проели”. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижения уровня износа основных фондов. “Проели экономику за 30 лет… Наша экономика по сути детехнологизирована. Технологии исчезли. Нам это нужно восстанавливать и догонять мир”, – сказал он. Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию, нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет.
Экономическая стратегия и зарплаты. По словами того же Милованова, экономическая стратегия заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий. Развитие рынка труда будет происходить через осовременивание трудового законодательства, а также инвестиции в профессиональные навыки. Кстати, по расчетам Минэкономики, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%. Напомним, в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%.
Гончарук показал разницу. Пока в платежках. Премьер-министр Алексей Гончарук показал разницу в платежках за тепло за прошлый и текущий год. По его словам, в декабре для подавляющего большинства потребителей снижена цена в платежках за отопление и газ. В то же время, в январе еще не все получили платежки, но тоже есть снижение. В Офисе Президента также добавили, что в приложение “Дія” хотят добавить квитанцию за коммунальные услуги, которая будет там видна.
Все то, что пока удалось сделать на пути к экономическому росту, Кабмин опубликовал в своем отчете. В отчете говорится, что правительство работало над: усовершенствованием системы предоставления медицинских услуг и обеспечения большей доступности лекарств, повышения качества образования, обеспечения защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; создавало условия для уменьшения сумм в платежках за тепловую энергию; обеспечением макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.
Минфин планирует снизить ставку на доходы физлиц. Этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова. Как отмечается, ставку НДФЛ планируют снизить до 15%. При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.
А вот ПриватБанк уже “срезал” ставки. Малому бизнесу. Банк снизил процентные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса. В Привате заявляют, что базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.
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