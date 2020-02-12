Кабмин опубликовал отчет о своей работе (инфографика)

На сайте Кабинета Министров Украины появился отчет о работе правительства , в котором каждое министерство отчиталось, что успело сделать по каждому пункту из плана действий правительства.

Над чем работало правительство:

правительство работало в направлении усовершенствования системы предоставления медицинских услуг и обеспечения большей доступности лекарств, повышения качества образования, обеспечения защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

с целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев правительство создавало условия для уменьшения сумм в платежках за тепловую энергию, что уже стало реальностью для значительной части домохозяйств;

значительное внимание уделяло вопросам обеспечения макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.

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Так, в 2019 году экономика Украины росла высокими темпами. Во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. По итогам 2019 года ожидается рост ВВП на уровне около 3,3–3,5 % (по оценке Минэкономики).



program.kmu.gov.ua

Номинальные доходы населения, по расчетам Минэкономики на основе ежеквартальных данных Госкомстата, в январе-сентябре 2019 года выросли на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг – на 15,7 , а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора – на 6,3 соответственно.



program.kmu.gov.ua

В 2019 году заработная плата продолжала расти высокими темпами. В 2019 году номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников увеличилась на 18,4 % до 10 497 грн., реальная заработная плата выросла на 9,8 %.

Рост среднемесячной заработной платы происходил, в первую очередь, под влиянием высокой конкуренции за квалифицированную рабочую силу с иностранными работодателями и высокой экономической активности субъектов хозяйствования, а также в условиях повышения уровня государственных социальных стандартов, в частности минимальной заработной платы.

Соответственно продолжал сокращаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, который по итогам января-сентября 2019 года составил 8,1 % против 8,6 % в соответствующем периоде 2018 года, что является самым низким показателем за последние 6 лет.

Справка Finance.ua:

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Экономическая стратегия Правительства заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий.

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