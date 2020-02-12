Кабмин опубликовал отчет о своей работе (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На сайте Кабинета Министров Украины появился отчет о работе правительства, в котором каждое министерство отчиталось, что успело сделать по каждому пункту из плана действий правительства.
Над чем работало правительство:
Читайте также: Милованов показал, как проели украинскую экономику за 30 лет
Так, в 2019 году экономика Украины росла высокими темпами. Во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. По итогам 2019 года ожидается рост ВВП на уровне около 3,3–3,5 % (по оценке Минэкономики).
program.kmu.gov.ua
Номинальные доходы населения, по расчетам Минэкономики на основе ежеквартальных данных Госкомстата, в январе-сентябре 2019 года выросли на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг – на 15,7 , а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора – на 6,3 соответственно.
program.kmu.gov.ua
В 2019 году заработная плата продолжала расти высокими темпами. В 2019 году номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников увеличилась на 18,4 % до 10 497 грн., реальная заработная плата выросла на 9,8 %.
Рост среднемесячной заработной платы происходил, в первую очередь, под влиянием высокой конкуренции за квалифицированную рабочую силу с иностранными работодателями и высокой экономической активности субъектов хозяйствования, а также в условиях повышения уровня государственных социальных стандартов, в частности минимальной заработной платы.
Соответственно продолжал сокращаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, который по итогам января-сентября 2019 года составил 8,1 % против 8,6 % в соответствующем периоде 2018 года, что является самым низким показателем за последние 6 лет.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц7 ч. назад - 5336 12
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчанВчера, 14:53 - 85328 11
Милованов показал, как "проели" украинскую экономику за 30 лет (инфографика)3 ч. назад - 1685 8
"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 миллионов6 ч. назад - 674 4
Милованов рассказал, в чем будет заключаться экономическая стратегия Украины2 ч. назад - 277 2
Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУВчера, 20:34 - 5676
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц7 ч. назад - 5336 12
Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков относительно внедрения РРО (инфографика)Вчера, 16:25 - 2746
Nissan терпит огромные убыткиВчера, 22:41 - 2374
НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару6 ч. назад - 2355 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)2 ч. назад - 109
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2645
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2442
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1728 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1719