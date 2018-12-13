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Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц

Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которого украинцы в 2019 году уплатили на сумму в 3,4 млрд грн, могут существенно снизить.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

“Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (сейчас 18% +1,5%)”, – такое сообщение появилось в Twitter Минфина.

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Там отметили, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.

При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

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По материалам Сегодня
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