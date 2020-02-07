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В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%

В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%

В Украине предлагают уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15% в течение пяти лет.

Соответствующий законопроект № 2757-1 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

“Снижение ставки по налогу на добавленную стоимость будет способствовать увеличению объемов реализации за счет снижения цен, что приведет к ускорению круговорота финансовых ресурсов, что крайне важно для эффективного функционирования финансовой системы”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что даст постепенное снижение ставки налога до 15% в течение пяти лет:

  • минимизирует потери бюджета в краткосрочном периоде;
  • в средне- и долгосрочной перспективе позволит компенсировать указанные потери;

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  • будет стимулировать оборот финансовых ресурсов;
  • обеспечит для конечных потребителей товары и услуги по более низким ценам.

Предлагают уменьшать размер налога следующим образом:

  • с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно ставка налога – 19 процентов;
  • с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно – 18 процентов;
  • с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно – 17 процентов;
  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно – 16 процентов;
  • с 1 января 2025 года – 15 процентов.

Как поясняет автор законопроекта, резкое уменьшение ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 17% уже в 2021 году приведет к непоступлению в государственный бюджет около 79 млрд грн. Кроме того, уменьшение ставки налога на добавленную стоимость положительно повлияет на процессы детенизации, поскольку экономически простимулирует уменьшение агрессивной минимизации налога.

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По материалам Finance.UA
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