В "Дію" хотят добавить платежки за услуги ЖКХ

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В приложение “Дія”, которое со дня презентации 6 февраля загрузили более 1 миллиона украинцев, предлагают добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которая будет там видна.
Об этом сообщила заместитель председателя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.
“Мы хотим, чтобы в электронное приложение “Дія” приходила платежка”, — сказала Ковалив.
Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года, отметил премьер.
“Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году”, – сказал Гончарук.
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