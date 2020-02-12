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В "Дію" хотят добавить платежки за услуги ЖКХ

В "Дію" хотят добавить платежки за услуги ЖКХ

В приложение “Дія”, которое со дня презентации 6 февраля загрузили более 1 миллиона украинцев, предлагают добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которая будет там видна.

Об этом сообщила заместитель председателя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

“Мы хотим, чтобы в электронное приложение “Дія” приходила платежка”, — сказала Ковалив.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года, отметил премьер.

“Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году”, – сказал Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.
  • Приложение “Дия” доступно в Apple Store и Google Play.”:https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.app&hl=uk
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск весной 2020 года цифровой паспорт гражданина Украины.
    Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий на самолете или поезде.

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По материалам Finance.UA
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