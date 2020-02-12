ПриватБанк срезал ставки малому бизнесу

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ПриватБанк объявил о снижении процентных ставок по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса.
Об этом сказано на сайте банка.
С 14 февраля базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.
В этом году ПриватБанк направит на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.
По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2019 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% украинских юридических лиц и 73% частных предпринимателей.
Займы по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” могут выдаваться на:
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