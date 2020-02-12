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ПриватБанк срезал ставки малому бизнесу

ПриватБанк срезал ставки малому бизнесу

ПриватБанк объявил о снижении процентных ставок по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса.

Об этом сказано на сайте банка.

С 14 февраля базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.

  • На 2% годовых снижена кредитная ставка в рамках программы финансирования малого бизнеса “КУБ”.
  • На 3% снижены ставки по кредитным лимитам для предпринимателей.
  • На 2% годовых снижены ставки по программам инвестиционного кредитования и покупки техники.

В этом году ПриватБанк направит на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2019 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% украинских юридических лиц и 73% частных предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • 21 января ПриватБанк открыл прием заявок на доступные кредиты для малого бизнеса под “5-7-9%”.

Займы по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” могут выдаваться на:

  • приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях;
  • строительство, реконструкцию, ремонт в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).
По материалам Finance.UA
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